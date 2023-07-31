Основные усилия противник сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих направлениях на прошлой неделе между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство оборон Украины.

Так, на Купянском направлении противник штурмовал и искал слабые места в нашей обороне, активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол.

«Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска», – сообщили в Минобороны.

Тем временем на Лиманском направлении противник также пытался наступать и вытеснить украинские войска в районе Серебрянского леса.

Как заверили в Минобороны, все действия врага безуспешны.

«На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв.км. За неделю освобождены 2 кв.км», - рассказали в Минобороны о ситуации на Бахмутском направлении.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник сосредоточивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения Авдеевки.

«Успеха не было», - сообщили в Минобороны.

Также сообщается, что под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Кроме того, в Минобороны сообщают, что на Юге Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Успех имели в направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

«Освобожденная площадь составляет 204,7 кВ. км. Увеличены за неделю на 12,6 кВ.Км», - сообщили в Минобороны.

Тем временем украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщает, что второй день украинские воины идут вперед южнее города Бахмут.

«Но продвижение составляет сотни метров», – уточнил «демон».

Севернее города Бахмут украинские воины «уперлись» и «бодаются» с врагом.

В Сети также появились печальные кадры, как сегодня выглядят улицы Авдеевки.

Враг фактически стирает город с лица земли, превращая его в "новый Бахмут".

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В Сети появились кадры с места попаданий и пожаров.

Также сообщалось, что на фронте погиб талантливый украинский актер.