Сегодня, 31 июля, около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО «Град», пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА.

«Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте», - говорится в сообщении о трагических последствиях обстрела.

За прошедшие сутки враг выпустил по городу Херсон почти 40 снарядов.

Тем временем стало известно о взрывах в Кривом Роге. Жителей города просят ничего не снимать и оставаться в укрытии.

Люди сообщают, что было очень громко.

Российские захватчики попали в жилой дом.

Предварительно есть сильные разрушения и пострадавшие.

ОБНОВЛЕНО:

Стало известно об еще двух раненных работниках коммунального предприятия в Херсоне/

Мужчины, 46 и 43 лет, в результате обстрелов получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

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