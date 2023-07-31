Сегодня, 31 июля, около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО «Град», пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА.
«Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте», - говорится в сообщении о трагических последствиях обстрела.
За прошедшие сутки враг выпустил по городу Херсон почти 40 снарядов.
Тем временем стало известно о взрывах в Кривом Роге. Жителей города просят ничего не снимать и оставаться в укрытии.
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Люди сообщают, что было очень громко.
Российские захватчики попали в жилой дом.
Предварительно есть сильные разрушения и пострадавшие.
ОБНОВЛЕНО:
Стало известно об еще двух раненных работниках коммунального предприятия в Херсоне/
Мужчины, 46 и 43 лет, в результате обстрелов получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.
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