О последствиях атаки сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет Politeka.net.

«Накануне россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: повредили админздание и предприятие», - сообщил Кириленко.

На утро произошел массированный артобстрел Авдеевки. Враг также нанес четыре авиаудара по Нью-Йорку.

Кроме того, за минувшие сутки враг 26 раз обстрелял из артиллерии Угледар, нанес по городу удар дроном.

Под огнем также Пречистовка и Максимовка. В Комарской общине повреждено фермерское хозяйство в селе Веселое. На Донецком направлении поврежден дом в Красногоровке Марьинской общины. Дважды обстреляно Кураховское общество, под огнем окрестности Очеретинского общества.

« На Горловском направлении 1 человек погиб в Предтечине Константиновской общины. В Константиновке ранены 5 человек, поврежден 21 частный дом. В Часовоярской общине повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 1 инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 20 домов, ранены 2 человека», - сообщил Кириленко.

Также известно, что на Лисичанском направлении разрушены два дома в Ямполе Лиманской общины, поврежден дом в Переездном Звановской общины, обстреляны две улицы в Северске.

Напомним, что утром оккупанты совершили ужасный удар по Кривому Рогу.

Враг попал в жилые дома.

На данный момент известно о двух погибших и более 30 пострадавших.

Вероятно, россияне ударили по городу баллистикой.

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Центр Херсона снова оказался под смертоносным огнем.

Также сообщалось о ракетном ударе по Харькову.

Напомним также, что россияне пытаются окружить Авдеевку - как сегодня выглядит город.