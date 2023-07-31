Сьогодні, 31 липня, близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град», пише Politeka.net з посиланням на Херськонську ОДА.
«Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці», - йдеться у повідомленні про трагічні наслідки обстрілу.
Загалом за минулу добу ворог випустив по місту Херсон майже 40 снарядів.
Тим часом стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Мешканців міста просять нічого не знімати і залишатись в укритті.
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Стало відомо про ще двох поранених працівників комунального підприємства у Херсоні.
Чоловіки, 46 та 43 років, внаслідок обстрілів отримали контузії. Їх госпіталізували до медустанови, лікарі надають їм допомогу.
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