На Бердянском направлении российское командование начало реагировать на ситуацию на участке с.Приютное - с.Заветное Желание. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.
"247-й десантно-штурмовой полк (дшп) противника "обживает" позиции западнее с. Заветное Желание, а северо-западнее с. Володино разворачиваются 2 батальона 114-го мотострелкового полка (мсп), из состава 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии (ОВА)", — пишет эксперт.
По его словам, становится очевидным, что противник наращивает плотность своей обороны на отрезке между с.Приютное и с.Заветное Желание, причем явно пытается ее эшелонировать.
"Этого не происходило бы, если командование противника не ощущало угрозу своему Старомлиновскому узлу обороны со стороны западного фланга", — подчеркнул Константин Машовец.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Ракетный удар по Харькову: масштабы разрушений внушительные
Ночной ракетный удар по Харькову: вспыхнули пожары, есть прилеты
Прорыв под угрозой, оккупанты остановили продвижение ВСУ на Запорожье: подробности ожесточенных боев
Нас долго ею пугали: ВСУ открыли прямую дорогу к линии обороны врага, чего теперь ждать украинцам
Военный обозреватель отметил еще один важный нюанс по этому направлению: противник начал сосредоточение в районе Старомлиновки подразделений 218-го танкового полка все той же самой 127-й мсд – основного соединения 5-й ОВА.
"Итак, можем констатировать, что за исключением 57-й омсбр (которая сейчас "активно стачивается" на Бахмутском направлении в районе с.Курдюмовка), почти вся 5-я ОВА противника УЖЕ задействована на Бердянском направлении. И это, по-моему, ну очень неплохая новость... Ведь это самое мощное объединение всего Восточного военного округа рф", — добавил эксперт.
Последние новости Украины:
Ночью оккупанты атаковали Харьков, появились кадры с места "прилетов". Вспыхнули пожары.
Также сообщалось, как сегодня выглядит Авдеевка, которую оккупанты пытаются окружить.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь талантливого украинского актера.