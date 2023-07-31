На Бердянском направлении российское командование начало реагировать на ситуацию на участке с.Приютное - с.Заветное Желание. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

"247-й десантно-штурмовой полк (дшп) противника "обживает" позиции западнее с. Заветное Желание, а северо-западнее с. Володино разворачиваются 2 батальона 114-го мотострелкового полка (мсп), из состава 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии (ОВА)", — пишет эксперт.

По его словам, становится очевидным, что противник наращивает плотность своей обороны на отрезке между с.Приютное и с.Заветное Желание, причем явно пытается ее эшелонировать.

"Этого не происходило бы, если командование противника не ощущало угрозу своему Старомлиновскому узлу обороны со стороны западного фланга", — подчеркнул Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил еще один важный нюанс по этому направлению: противник начал сосредоточение в районе Старомлиновки подразделений 218-го танкового полка все той же самой 127-й мсд – основного соединения 5-й ОВА.

"Итак, можем констатировать, что за исключением 57-й омсбр (которая сейчас "активно стачивается" на Бахмутском направлении в районе с.Курдюмовка), почти вся 5-я ОВА противника УЖЕ задействована на Бердянском направлении. И это, по-моему, ну очень неплохая новость... Ведь это самое мощное объединение всего Восточного военного округа рф", — добавил эксперт.

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