На Купянском направлении у российских оккупантов что-то начало "не складываться". Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

Эксперт заявил, что еще вчера ожидал возобновления атак подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника по дирекции с.Сергеевка - с.Новосергеевка, но этого не произошло.

"Более того, передовые подразделения противника, отойдя из с.Надежда, начали закрепляться восточнее нее, а по направлению на с.Ковалевка даже немного попятились. Однако, по-моему, я думаю в ближайшее время противник с позиций на своем плацдарме на р.Жеребец, который тянется от с.Сергиевка до с.Нововодяне, силами 15-й и 21-й омсбр таки возобновит атаки", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель считает, что наиболее вероятными для оккупанто будут три дирекции: в сторону с.Первомайское (севернее дороги Сватово - Боровая), в сторону с.Островское (или в сторону Островских прудов), а также на с.Твердохлебово.

"Севернее, очевидно, противник продолжит "возню" вокруг с.Стельмаховка и района южнее нее (рубеж Мясожаровка - Андреевка). Ну и очевидно, "веселая парочка" в виде 7-го мсп и 27-й омсбр противника также попытаются, наконец, взять "надоедливое" с.Новоселевское. Думаю, они эту "проблему" попытаются решать с помощью атак с юга (от с.Кривошиевки, вдоль дороги на Купянск), ну и конечно - в сторону с.Берестово, севернее с.Новоселевское", — добавил эксперт.

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