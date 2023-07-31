Поселок Нью-Йорк в течение десяти минут - с 08.35 по 08.45 утра - подвергся четырем авиаударам со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Враг сбросил на населенный пункт авиационные бомбы ФАБ-500.

"На этих фото – наглядная картина того, как россияне стирают с земной поверхности наши города и поселки", - написал глава ОВА под кадрами страшных разрушений.

Сообщается, что в результате этой атаки разрушена школа-интернат и 46 домов на пяти улицах - Кооперативной, Железной, Заводской, Гужвы и Береговой.

"Благодаря тому, что подавляющее большинство населения выехало оттуда, такой сокрушительный удар обошелся без жертв. Хорошо, что люди понимают: когда мы говорим "эвакуация спасает жизнь" - это не просто слова, а руководство к действию", — добавил Кириленко.

Всего за время полномасштабного вторжения россияне убили 1637 человек в Донецкой области, еще 3916 человек ранили. И это данные без учета Мариуполя и Волновахи.

Добавим, утром 31 июля россияне попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, возник пожар.

Уже подтверждена гибель двух человек. Также 31 пострадавший — с рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами. С ранениями четверо детей.

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