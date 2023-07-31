Вражеская армия снова ударила по херсонскому микрорайону Корабел.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА, под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина.
«Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть», – рассказали в ОВА о страшных последствиях новой атаки.
Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки мужчина госпитализировали в больницу.
Тем временем стало известно, что враг ракетами С300 обстрелял поселок Шевченково Купянского района Харьковской области.
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Повреждены не менее пяти частных домов. На данный момент о пострадавших среди гражданского населения информации не поступало.
Добавим, что в Кривом Роге идет спасательная операция. На данный момент известно о четырех погибших, в том числе 10-летний ребенок.
Также до 53-х выросло количество пострадавших.
В свою очередь, в МВД опубликовали еще одни ужасные кадры с места атаки – в момент спасательной операции произошел обвал конструкций разрушенного дома.
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