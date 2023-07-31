На Токмакском направлении в Запорожской области противник прилагает все усилия, чтобы удержать село Работино.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец объяснил, что в случае освобождения украинскими защитниками этого села, ВСУ смогут практически приступить к преодолению главной линии обороны противника на этом направлении, которая проходит между селаи Новопрокоповка и Вербовое.
Ранее на участке наступления передовых подразделений ВСУ противник провел локальную (тактическую) перегруппировку своих сил и средств - часть подразделений 1430-го мотострелкового полка ТРВ отошла в самое Роботино, а в полосу обороны этого полка был перемещен из района "неатакованного" села Копани еще один дополнительный батальон БАРС-11.
По мнению эксперта, в ближайшие дни на Токмакском направлении будет решаться вопрос "ширины отрезка соприкосновения" наступающих передовых подразделений ВСУ с главной линией обороны противника.
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"Подразделения 42-й мотострелковой дивизии противника, из состава 58-й общевойсковой армии (ОВА), которые собственно и составляют основу обороняющихся на этом направлении войск противника, попытаются "максимально сузить" этот отрезок. Но вопрос заключается в том, что у командования 58 -й ОВА для этого ну-у очень ограниченный "инструментарий", причем, уже настолько, что оно вынуждено перегруппировать на тактическом уровне свои подразделения с "неатакованных" участков на "атакованные"", — добавил Константин Машовец.
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