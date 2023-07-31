Это может иметь важные последствия для динамики конфликта в данном районе.

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) достигли главной линии обороны в Запорожье. Бывший офицер Генштаба и военный эксперт Олег Жданов предоставил свои оценки по текущей обстановке на передовой.

Украинские вооруженные силы планируют растянуть фронт на протяжении 100 км, чтобы сбить с толку российских войск, а затем осуществить значительный прорыв.

Относительно Сватовского направления, Жданов сообщает, что российские силы сосредоточили ударный кулак и активно пытаются развить наступление на широком фронте.

На Бахмутском фронте поступила информация о взятии ВСУ в полуокружение десантуры российских войск. Это может означать, что украинские силы выполнили успешное тактическое маневрирование, окружив часть российских войск, что может иметь важные последствия для динамики конфликта в данном районе.

«Мы обошли Урожайное, можем наносить огневое поражение, пока противник оттуда не уйдет. Также можем двигаться на Старомлиновку, а это линия обороны – осталось 4,5 км. Также в направлении на Мелитополь, в частности, в движении на Токмак, произошло событие, которое мы долго ждали. ВСУ вышли на линию Суровикина, а говорили она вообще неприступна» - делится эксперт.

Также ранее эксперт добавил, что если посмотреть на карту, то наши берут Клещеевку и у нас открывается прямая дорога на перекресток дорог, где из Бахмута выходит трасса и она расходится на Горловку и на Дебальцево.

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