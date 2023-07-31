Как пишет Politeka.net со ссылкой на Минэнерго, трагедия произошла на энергетическом фронте, в Донецкой области из-за внезапного выброса угля и газа на шахте погибли работники.

Несчастье произошло вечером 30 июля на ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

«Произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников, работавших на шахте. Через несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли», – сообщили в Минэнерго.

Среди жертв – машинист горных выемочных машин ХАРИН Виталий Николаевич, проходчики ФЕДОРЕНКО Артем Олегович и НОЧКА Евгений Владимирович.

«Коллектив Министерства энергетики Украины выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших работников. Причины аварии устанавливаются», – говорится в сообщении.

Частное акционерное общество Шахтоуправления «Покровское», ранее известное как ОАО Угольная компания «Шахта „Красноармейская-Западная №1“» — крупное горнопромышленное предприятие в Донецкой области, крупнейшая угольная шахта Украины.

Основная область деятельности — подземная добыча каменного угля.

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