Ворожа армія знов вдарила по херсонському мікрорайону Корабел.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА, під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік.

«Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть», - розповіли в ОВА про страшні наслідки нової атаки.

Також поранення отримав 38-річний херсонець. З травмами ноги та руки чоловіка шпиталізували до лікарні.

Тим часом стало також відомо, що ворог ракетами С300 обстріляв селище Шевченково Куп'янського району Харківської області.

Пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків. На даний момент, про постраждалих серед цивільного населення інформації не надходило.

Додамо, що у Кривому Розі триває рятувальна операція. На даний момент відомо про чотирьох загиблих.

Також до 53-х зросла кількість постраждалих.

У свою чергу в МВС опублікували ще одні жахливі кадри з місця атаки – у момент рятувальної операції стався обвал конструкцій зруйнованого будинку.

Останні новини України:

Росіяни накрили смертоносним вогнем центр великого міста.

Також повідомлялось, як сьогодні виглядає "новий Бахмут".

Крім того, Politeka.net писала про наслідки нічного удару по Харкову.