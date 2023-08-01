Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают», - говорилось в сообщении Синегубова.

Впоследствии стали известны подробности попадания. По словам начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, враг в атаке применила шесть-семь беспилотников Shahed.

«По меньшей мере, есть два попадания: одно — в здание профессионально-технического училища, второе — в центральной части города. В ПТУ около половины трехэтажного здания разрушены, обрушились два этажа центрального корпуса», - сообщал Тимошко.

По предварительной информации, к моменту прилета людей там не было.

В результате атаки в центре Харькова травмирован один человек, его состояние проверяют медики.

«Никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было. По одной из версий, Россия таким образом проверяет систему противовоздушной обороны в регионе", - подчеркнул Тимошко.

Кроме того, был поражен спортивный объект в Шевченковском районе города. Ранен охранник, мужчина госпитализирован.

Напомним, минувшей ночью произошла новая атака на Москву, есть последствия.

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