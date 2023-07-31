Про наслідки атаки повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише Politeka.net.
«Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: пошкодили адмінбудівлю і та підприємство», - повідомив Кириленко.
На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. Ворог також завдав чотири авіаудара по Нью-Йорку.
Крім того, за минулу добу ворог 26 разів обстріляв з артилерії Вугледар, завдав по місту удару дроном.
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Під вогнем також Пречистівка та Максимівка. У Комарській громаді пошкоджене фермерське господарство у Веселому. На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Красногорівці Мар'їнської громади. Двічі обстріляна Курахівська громада, під вогнем околиці Очеретинської громади.
«На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 21 приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 1 інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 20 будинків, поранено 2 людини», - повідомив Кириленко.
Також відомо, що на Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Ямполі Лиманської громади, пошкоджено будинок у Переїзному Званівської громади, обстріляні дві вулиці у Сіверську.
Нагадаємо, що зранку окупанти здійснили жахливий удар по Кривому Рогу.
Ворог влучив у житлові будинки.
На даний момент відомо про двох загиблих та понад 30 постраждалих.
Ймовірно, росіяни атакували місто балістикою.
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Також повідомлялось про ракетний удар по Харкову.
Нагадаємо також, що росіяни намагаються оточити Авдіївку - як сьогодні виглядає місто.