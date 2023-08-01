Как утверждают российские СМИ, тело 53-летнего Александра Рудина обнаружили в Москве, на козырьке подъезда дома, расположенного на Беломорской улице.

Муж и продюсер певицы Натали уже два года страдал депрессией, возникшей после перенесенного коронавируса. Также сообщается, что недавно Рудин похоронил отца.

Предварительно, именно это стало причиной того, что Александр Рудин покончил с собой.

Высказываясь о трагедии, певица Натали заявила, что в августе должно было исполниться 33 года их супружеской жизни.

«…Вся моя жизнь – это песня для него и о нем… Не умею жить без него… пока… Учусь… Он подарил мне мою профессию, он подарил мне вас, а вам – меня, он подарил мне троих сыновей… Если честно, моя жизнь была доброй, красивой, настоящей сказкой… с ним…

Ушел от последствий ковида, два года борьбы с болезнью.., я боролась..., а он.., будто предчувствовал, что уйдет и учил эти два года жить без него...,но он был рядом.., а сейчас ...похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила... На том же кладбище две недели назад был похоронен его отец, тоже Александр, там все мои и его родные, ушедшие в мир иной...», - сообщила Наталье.

Певица также сообщила, что эта трагедия не станет помехой ее концертам:

«Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня…».

Напомним, что певица Натали была популярна в 90-х. В частности, благодаря песням "Ветер с моря дул", "О Боже, какой мужчина", "Ты такой" и "Шахерезада".

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