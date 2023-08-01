Бывший глава ГУР генерал-лейтенант Валерий Кондратюк уверен, что когда дело дойдет до переговоров с россией, Путина в качестве лидера Кремля уже не будет.

«Будут совсем другие лидеры», – убежден Валерий Кондратюк.

По словам экс-руководителя ГУР, большую роль в этом играет именно Китай. А одной из рассматриваемых кандидатур является премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кондратюк напомнил о встрече Мишустина с лидером КНР Си Цзиньпином, которая длилась дольше протокольных.

«И сегодня считается, что такой человек, как, скажем так, не особо замешанный в этой войне, он может быть компромиссной фигурой на следующих президентских выборах в России. Именно кандидатура Мишустина», - отметил Кондратюк в интервью 24 Каналу.

Также на пост нового лидера России рассматривается Алексей Дюмин, губернатор Тульской области. Именно он, говорит Кондратюк, помимо всего прочего отвечал за вывоз Януковича из Украины.

"Они считают, что россией может управлять только сильная рука. А этот человек прошел все этапы подготовки. Он был руководителем личной охраны Путина, он был руководителем специальных операций России, отвечал за вывоз с территории Украины Януковича.

Он был заместителем министра обороны в 2014 году во время гибридной аннексии Крыма и восточных областей Украины. И потому эта кандидатура считается наиболее компромиссной», – подчеркнул экс-руководитель ГУР.

А вот кандидатура секретаря Совета безопасности РФ Николая Птрушева и его сына уже не рассматриваются.

Последние новости Украины:

Ракетные удары по Киеву – появилось срочное предупреждение.

Угроза с Севера, враг лезет через границу – вспыхнул жестокий бой.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты осуществили массированную контратаку.