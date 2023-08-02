Над Африкой сгущаются тучи и это миру ничем хорошим не сулит.

О том, что происходит на засушливом континенте и к чеу это может привести размышляет в своем телеграмм-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет Politeka.net.

«Для тех, кто африканский шабаш в Санкт-Петербурге считал провальным и позорным для путина...

В воскресенье Сообщество стран Западной Африки заявило, что если захватившие власть в Нигере путчисты до конца недели не сложат оружие, будут предприняты контрмеры.

И вот, на сторону путчистов уже встали Буркина-Фасо, Мали, Гвинея, а Алжир и вовсе готов оказать военную помощь, в доказательство чему алжирские войска концентрируются ближе к границе с Нигером», - отмечает Коваленко.

По словам аналитика, общего у этих стран то, что они все полностью зависимы от россии. Так, Буркина-Фасо, Мали и Гвинея контролируются ЧВК "Вагнер", а Алжир давний союзник россии в регионе и страна №1 по импорту российского оружия и техники.

Также стоит учитывать, проект газопровода из Нигера в Алжир, под курированием "Газпрома" и охраной объекта ЧВК "Вагнера".

Это, подчеркивает Коваленко, о многом говорит.

«Россия зашла в Африку серьёзно. Но сейчас речь идёт о большем. Если Судан и Нигер сойдёт с рук путчистам, курируемым москвой и ячейки которых есть в каждой африканской стране, то следующим будет... Будет Чад и об этом говорят уже давно. А за ним, согласно списку стран, руководство которых пока вне российского ареала», - прогнозирует Коваленко.

Эксперт отмечает, что утрата бдительности Запада в Африке обернулась утратой контроля над континентом. И это может вылиться в очередную большую войну, которая повлечёт за собой голод, гуманитарную катастрофу, миллионы беженцев, возникновение новых террористических организаций и радикальных движений.

«Тучи над Африкой сгущаются и этот ливень ничего хорошего засушливому континенту не сулит. Действия международного сообщества могут повлиять на ситуацию, но какого уровня они будут, с учётом слабой позиции Запада на континенте в последние годы - вопрос актуальный и тревожный», - размышляет Коваленко.

Напомним, генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после военного переворота.

Этот путч нарушает мирный период перехода к демократии в Нигере после обретения им независимости от Франции в 1960 году. Франция после этого сохраняла близкие связи с Нигером, который считался партнером Запада.

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