В Сети появились впечатляющие кадры, сделанные в момент ночной атаки на столицу.

В частности, на видео можно увидеть момент после сбития вражеского «Шахеда» над жилыми кварталами Киева.

Многоэтажки буквально накрывает пылающими обломками дрона.

«Показательный пример, почему нельзя стоять у окна, пока сбивают «Шахеды», - говорится в комментарии к видео.

О том, в какой именно день были сделаны кадры не уточняется.

Напомним, что очередную атаку «Шахедов» Киев пережил минувшей ночью. Группы дронов летели на Киев с нескольких направлений.

«Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены», - сообщали в КМВА.

Также сообщалось о падении обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Известно о повреждениях нежилых помещений и дорожного покрытия.

На опубликованных спасателями кадрах также видно, что в помещениях, находившихся в эпицентре взрывов, вылетели окна.

К счастью, обошлось без жертв, пострадавших, пожаров и серьезных разрушений.

Также вражеские дроны минувшей ночью вновь атаковали Одесскую область.

В результате удара был поврежден элеватор, вспыхнул пожар.

Последние новости Украины:

Переполох в Черном море – российские корабли атакованы.

Кроме того, Politeka.net писала, что был назван вероятный преемник Путина.

Также сообщалось об угрозе с Севера – враг лезет через границу.