В частности, на видео можно увидеть момент после сбития вражеского «Шахеда» над жилыми кварталами Киева.
Многоэтажки буквально накрывает пылающими обломками дрона.
«Показательный пример, почему нельзя стоять у окна, пока сбивают «Шахеды», - говорится в комментарии к видео.
О том, в какой именно день были сделаны кадры не уточняется.
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Напомним, что очередную атаку «Шахедов» Киев пережил минувшей ночью. Группы дронов летели на Киев с нескольких направлений.
«Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены», - сообщали в КМВА.
Также сообщалось о падении обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Известно о повреждениях нежилых помещений и дорожного покрытия.
На опубликованных спасателями кадрах также видно, что в помещениях, находившихся в эпицентре взрывов, вылетели окна.
К счастью, обошлось без жертв, пострадавших, пожаров и серьезных разрушений.
Также вражеские дроны минувшей ночью вновь атаковали Одесскую область.
В результате удара был поврежден элеватор, вспыхнул пожар.
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