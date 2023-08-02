Британские СМИ пишут, что в одном из графств началась подготовка украинских военных к операции по захвату Крыма. Этим занимается британский спецназ, который как раз имеет нужный опыт подобных операций.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в Британии довольно хороший спецназ и довольно сильный. И если они действительно начали готовить украинских военных, то это хорошая новость.

"Причем британский спецназ имеет опыт еще с моря, то есть, это как раз их тематика. И если они действительно начали подготовку нашего спецназа для проведения комплексной операции с воздуха, с моря, и суши, то для ведения организации ведения боевых действий на полуострове в украинском Крыму, то в принципе ну как бы это совпадает, это ложится в общую канву всех наших планов", - говорит Олег Жданов.

По словам эксперта, у нас сегодня разговоры идут о том, что кто-то говорит, что Рождество в Крыму будем встречать, кто-то говорит, что в октябре будем в Крыму.

"Ну я бы в данном случае взял бы за основу версию генерала Буданова. Он стал, кстати, более такой осторожный своих. Он сказал: "Скоро". Это может быть к 1 сентября, скоро – это может быть и 25 декабря. Вот ну не всегда, видите прогнозы дело неблагодарное. Единственное что таким должностным лицам давать такие прогнозы, ну не надо было. Мне кажется надо быть более осторожными", - говорит военный эксперт.

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