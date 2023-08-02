Эксперт объяснил разницу между тем, что делали в Бахмуте "вагнеровцы", и что теперь делает кадровая армия РФ.

ЧВК "Вагнер" имели задачу захватить Бахмут любой ценой, и захватили, кинув все силы и средства и потратив почти год. Сейчас для войск рф в Бахмуті ситуация критическая.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, город полностью разрушен и в нем кадровой армии РФ очень сложно удерживать свои позиции, а уйти оттуда они не могут.

"Российские части, которые сейчас находятся в Бахмуте, они как зайцы по полям скачут под нашими ударами, нашей артиллерии, которая сейчас присутствует на практически всех господствующих высотах, и расстреливает их как в тире", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, потому сейчас такое соотношение сил и задач, чуть разные. Россияне не наступают, им некуда наступать, им незачем наступать.

"Потому что стратегическое движение общее на Славянск оно ущербно, они это прекрасно понимают, потому они удерживают Бахмут. Так как он сейчас стал таким информационным котлом, из которого выйти это еще хуже, чем зайти. Потому что потеря Бахмута в информационном поле – это удар по престижу всей России. Они целый год шли туда, скорость 30 км в год. Вот дошли, а потом бежать? То есть это большие репутационные потери, поэтому они там сейчас просто находится. Разница конечно здесь колоссальная между задачами, которые выполнял "Вагнер" и задачами тех смертников российских, которые в данный момент находятся в Бахмуте", - рассказал Свитан.

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