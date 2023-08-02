Перед освобождением Херсона и части Херсонской области украинские Силы обороны наносили удары по Антоновскому мосту, чтобы прервать логистику оккупационных войск. Подобное сейчас можно наблюдать с Крымским мостом и в самом Крыму, по которому сейчас активизировались атаки.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

По его словам, если однажды дальнобойные ракеты Storm Shadow достали до Крымского моста, то это четко гарантирует, что достанут снова.

"Очевидно, что украинский Генеральный штаб абсолютно четко понимает, что очень важно лишить российско-оккупационной армии логистики. В свое время это сработало и очень эффективно сработало во время нашего освобождения севера Херсонской области. Мы гатили по Антоновскому мосту вплоть до того уровня, что россияне, просто бросая все и вся, бежали из самого Херсона и его пригорода. Потому, и в этот раз мы постепенно, но настойчиво создаем такие же условия", - говорит Владислав Селезнев.

По его словам, враг, который останется без действенной логистической поддержки, превращается в довольно-таки легкую добычу. И именно этим сейчас занимаются украинские Силы обороны.

"На самом деле, на нынешнем этапе украинского наступления именно этим занимаются украинские Силы обороны. Мы уничтожаем их вражеский боевой ресурс, превращаем в пепел вражеские склады боеприпасов, места дислокации личного состава, техники, вооружения. Мы уничтожаем логистические центры, хабы и ключевые инфраструктурные объекты, которые враг использует для поставок, для нужд своей армии.

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