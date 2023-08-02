Военный эксперт Олег Жданов рассказал, можно ли нанести удары по заводам, где производят российские ракеты

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, можно ли уничтожить российские заводы по производству ракет. Об этом специалист рассказал во время своей сводки.

"Да, ВПК строится так, чтобы защитится от возможных ударов, поэтому военные заводы создаются в каких-то защищенных местах - либо это специальные строения, либо бункеры, подземные завод или в горах. Там могут бурить тоннели и строить все необходимое оборудование, но сегодня это уже не проблема", - рассказал специалист.

Эксперт отметил, что сейчас есть противобункерные ракеты. При этом как бы производство не прятали под землю, всегда будут какие-то коммуникации, которые выходят на поверхность.

"Вот тут ахиллесова пята любого скрытого военного завода. Можно поразить какой-нить объект типа котельной и без горячей воды и тепла этот завод начнет работать с перебоями. Они там образно начнут замерзать", - добавил специалист.

Эксперт также отметил, что целью может быть также и подача газа или подача воды. Ни одно предприятие не может работать без воды. При этом ему необходима чистая вода, техническая не подходит для такого производства.

"Поэтому да, может этот дрон поразить. Нужно только найти предприятие и получить спутниковые снимки завода, чтобы над ними поработали специалисты", - подытожил эксперт.

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