Украинские инженеры создали морские дроны, с помощью которых работа по уничтожению российских военных судов будет активизироваться. Производство таких беспилотников поставят на промышленную основу.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, у нас есть несколько типов надводных дронов, заметно уже как минимум 3-4 вида таких беспилотников.

"Один из них это Magura V5. Это наши креативщики, наши толковые инженера, которые создали такого рода беспилотник. Это БЭК так называемый – безэкипажный катер. И вот эти БЭКи будут в ближайшее время ну буквально каждую движущуюся российскую цель в акватории Черного моря пытаться уничтожить", - рассказал Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, дальность беспилотника Magura V5 достигает до 800 километров, так что российские корабли можно загнать аж в Новороссийск. Также Свитан добавил, что такого же рода катера подошли к Керченскому мосту и повредили его.

"А это дальность за 500 километров. Потому на дальности 300 км ну уж точно будем пытаться затопить российские катера, российские корабли. Каждый корабль военный он оборудован определенной системой защиты, практически все системы защиты неплохие. Но есть механизмы, как их обойти парой тройкой БЭК. Я думаю, в очередную какую-то волну будут затоплены российские корабли", - говорит Свитан.

Эксперт также добавил, что повальное затопление российских судов в Черном море будет зависеть от количества произведенных БЭКов. Однако, как считает Свитан, с назначением нового руководства, производство БЭКов будет поставлено на промышленную основу.

Последние новости Украины:

Напомним, Центр Херсона под огнем, выяснились трагические последствия: били прицельно по домам.

Как сообщала Politeka, После ракетного удара оккупанты сбросили огромную авиабомбу: последствия атак ужасные.

Также Politeka писала, что Мобилизация в Украине: анонсированы серьезные изменения в работе ТЦК.