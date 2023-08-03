Россияне проложили сухопутный коридор к Крыму по оккупированной части Украины, но это ненадолго.

Есть три фактора, которые содействуют жизнедеятельности Крыма – вода, электроэнергия и сухопутный коридор на полуостров. Из всего этого Россия смогла добиться только последнего, но это ненадолго. Уже осенью ВСУ выйдут на побережье Азовского моря и перекроют сухопутный коридор в Крым.

Об этом в эфире ютуб-канала "Сейчас" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, ситуация будет зависеть от контрнаступления на юге. Вполне вероятно, что уже осенью ВСУ выйдут к Азовскому морю.

"Если контрнаступление на юге сможет за месяц-два, ну будем так говорить, к середине осени, выйти на побережье Азовского моря, мы сможем действительно увидеть свет в конце тоннеля. То есть, мы тогда реализуем наш замысел, уничтожим все возможности для России, все то, на что она надеялась, начиная с 14-го года. Это всего-навсего три вещи. Это, если захватывается Крым, сухопутный коридор, вода и электричество", - говорит Виктор Ягун.

Как отмечает эксперт, вопрос воды и электричества в Крым не решен, даже с захватом Запорожской АЭС. А окончательно отвоевать полуостров ВСУ смогут после того, как перережут сухопутный коридор, выйдя к побережью Азовского моря.

"Крым останется как чемодан без ручки. Просто в таком состоянии ближайшие годы они просто не смогут. У них нет денег удерживать этот конгломерат с той кучей военных, которых нагнали туда, и кучей приехавших туда гражданских", - говорит Ягун.

По словам эксперта, хоть как-то себя обеспечивать смогут местные крымчане, которые живут в селах, имеют огороды и участки земли. А вот военных и российских гражданских Россия не будет иметь возможности обеспечивать, особенно, когда ВСУ обрушат Керченский мост.

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