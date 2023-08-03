Долгое время россияне живут, считая, что война в телевизоре и где-то далеко, однако после удара дронами по Москве их настроения могут измениться. Однако, в первую очередь такие атаки – это удар по русским элитам, их комфорте и бизнесовым интересам.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, после атак на Москву, может увеличится количество россиян, которые имеют антивоенную позицию. Но в то же время будут и те, кто еще больше увеличит свои антиукраинские и антизападные настроения.

"В России будет усиливаться поляризация. Те, кто против войны или те, кто считает, что война выводит их из состояния комфорта, у таких людей настроения против войны будут усиливаться. Другое дело, как это будет влиять на общеполитическую ситуацию. А вот здесь проблема, потому что большинство россиян сейчас боятся протестовать. Но есть и часть россиян, у которых будут возрастать антиукраинские и антизападные настроения. Главное, что я думаю, в данном случае, будет важна позиция элит, потому что Москва – это удар по российских элитах", - говорит Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, именно для элит риски возрастают, для них война – это и экономический риск сейчас, и психологическая проблема, и политическая.

"Поэтому, я думаю, что вот это будет влияние на настроения российских политических и бизнесовых элит. И рано или поздно, но это будет влиять на позицию России по войне против Украины. Это только вопрос времени. Для нас важно другое, преодолеваются красные линии. Раньше Крым мы считали красной линией. Нет, Крым – это Украина, и это официально признали и в США, и в Европе. Признали, что Украина имеет полное право вести боевые действия против России на оккупированных территориях. Но поскольку атаки против Украины идут с российской территории, мы должны отвечать, это наше абсолютно право", - говорит эксперт.

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