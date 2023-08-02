Военный эксперт Роман Свитан рассказал о новых дронах, которые были применены в этой войне

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал применение новых дронов в этой войне. Об этом эксперт рассказал в своей свежей сводке.

"Этот дрон может в зависимости от топлива и соотношения топлива к боевой части дойти до 1000 километров. Управление идет через связь со спутниками, поэтому ограничен дальностью только топливом", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что данная разработка хороший дрон по схеме утка. Она позволяет достичь хорошей управляемости при плохой устойчивости. Благодаря этому его точность достигает одного метра, что и было продемонстрировано во время атаки.

"Дрон такого уровня может нести до 100 килограмм взрывчатки судя по виду. Это как минимум стоклиограмовая авиабомба, которая может быть зашита внутрь этого дрона. То есть, выходит неплохая увесистая машина, которая нанесет серьезный ущерб, если она будет использована по объектам, которые могут возгораться или детонировать", - добавил специалист.

Поэтому по фото и видео видно с атаки по Москве, что это были наши бобры, которых научили летать. При этом не стоит забывать не только об ударах по Москве, но и Брянске, где был уничтожен склад боеприпасов.

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