Это уже восьмая атака баражирующих боеприпасов «Shahed» по Киеву, пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.
«И снова, как вчера – атака массированая», – отмечается в сообщении.
Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей.
Предварительно в столице обошлось без жертв и разрушений.
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«Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно разплатится!. Верьте в Победу!», – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.
Тем временем в Сети сообщают, что в Никополе Днепропетровской области слышны взрывы.
Добавим, что враг запускает не только снаряды и дроны, но и лживую информацию.
Так, Генштаб ВСУ сообщает, враг запустил ложь о том, что якобы военные стали источником распространения гепатита В во львовских больницах. По словам пропагандистов, за последние полгода львовские медики обнаружили 49 случаев заболевания.
«Центр противодействия дезинформации сообщает, что эта ложь является частью российской ИПСО, цель которой – дискредитация бригады и ее командования. Подобными фейками враг пытается деморализовать личный состав 103 ОБр ТрО ВСУ для снижения мотивации и боевого духа», - говорится в сообщении.
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Также сообщалось, что жилые многоэтажки в Киеве накрыло огнем.
Кроме того, появилось предупреждение о ракетных ударах по Киеву.