Россияне в очередной раз атаковали центр многострадального Херсона и населенные пункты региона.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, россияне обстреливали из "Градов", минометов, артиллерии. Кроме центра, российские оккупанты атаковали прибрежные районы города, в результате чего вспыхнули пожары.

«Вечером они обстреливали из «Градов», минометов, артиллерии», – сообщил Толоконников.

В центре города в результате обстрелов получило повреждения одно из дипучреждений. К счастью, без пострадавших.

Ночь тоже была на Херсонщине очень громкой. А уже утром россияне сбросили три авиабомбы на Казацкое. Предварительно, без пострадавших.

Казацкое — поселок городского типа, расположенный в Новокаховской городской общине Бериславского района Херсонской области.

Населенный пункт был оккупирован российскими войсками в первый день вторжения, в тот же день в здание сельского совета попал российский снаряд.

После освобождения поселок стал эпицентром постоянных обстрелов российской армии, сейчас он фактически полностью уничтожен.

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Также сообщалось, что жилые многоэтажки в Киеве накрыло огнем.

Кроме того, сообщалось, что улицы Херсона оказались под смертельным огнем.