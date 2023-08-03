Российских военных ничто не останавливает перед новыми страшными преступлениями.

Так, сегодня утром был зафиксирован очередной обстрел города Херсона, пишет Politeka.net.

Российские оккупанты били по общественному транспорту, который вез людей на работу.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, предварительно известно о ранениях трех человек.

На опубликованном Ермаком фото видно, в частности, что сиденье залито кровью.

Также в Сети появились еще кадры с места атаки, на одном из которых капли крови раненого пассажира пролились на пол.

Известно, что утром российская армия ударила по церкви в центре Херсона. Пассажиры общественного транспорта получили ранения, когда он ехал мимо собора в момент удара.

Каретой "скорой" их госпитализировали.

39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.

Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний пенсионер, врачи борются за его жизнь.

Напомним, ранее стало известно об ударе тремя авиабомбами по поселку Казацкое в Херсонской области.

ОБНОВЛЕНО:

Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе в Херсоне, произошел повторный обстрел.

Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника.

Последние новости Украины:

Под обстрелом также находился Херсон.

Также сообщалось, что жилые многоэтажки в Киеве накрыло огнем.

Кроме того, сообщалось, что улицы Херсона оказались под смертельным огнем.