Так, сегодня утром был зафиксирован очередной обстрел города Херсона, пишет Politeka.net.
Российские оккупанты били по общественному транспорту, который вез людей на работу.
По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, предварительно известно о ранениях трех человек.
На опубликованном Ермаком фото видно, в частности, что сиденье залито кровью.
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Также в Сети появились еще кадры с места атаки, на одном из которых капли крови раненого пассажира пролились на пол.
Известно, что утром российская армия ударила по церкви в центре Херсона. Пассажиры общественного транспорта получили ранения, когда он ехал мимо собора в момент удара.
Каретой "скорой" их госпитализировали.
39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.
Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний пенсионер, врачи борются за его жизнь.
Напомним, ранее стало известно об ударе тремя авиабомбами по поселку Казацкое в Херсонской области.
ОБНОВЛЕНО:
Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе в Херсоне, произошел повторный обстрел.
Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника.
Последние новости Украины:
Под обстрелом также находился Херсон.
Также сообщалось, что жилые многоэтажки в Киеве накрыло огнем.
Кроме того, сообщалось, что улицы Херсона оказались под смертельным огнем.