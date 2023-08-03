Эксперт рассказал о путинской тактике затяжной войны и войны на истощение, к чему нужно готовиться украинцам.

Путин рассчитывает, что война будет затяжная и изнурительная не только для Украины, но и для наших партнеров на мировой арене. Поэтому украинцам нужно готовится и к таким вызовам.

Об этом в эфире своего ютуб-канала рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, Путин рассчитывает на тактику затяжной войны, на то, что в США будет меняться конъюнктура и подходы, так же и в Европе. Украинцам нужно готовится к новым вызовам и к тому, что все будет не так гладко, как хотелось бы.

"Мы должны быть готовы к тому, что не все будет не так гладко, как нам бы хотелось в отношениях с нашими партнерами. Надо готовиться к серьезной борьбе, аргументам, и так далее. Как бы парадоксально не звучало, для того, чтобы достойно представлять наши интересы на международной арене, когда нужно можно сделать и острое заявление, а когда нужно – проявить политическую мудрость, прагматизм, аналитику и поступить максимально правильно и мудро в интересах нашего государства. Вот что важно", - говорит Александр Мусиенко.

По словам эксперт США должны сосредоточится на том, что главный их враг не Китай, а Россия, и помогать больше Украине, а не Тайваню, где нет открытой фазы войны. Однако, влияние на политические решения Байдена имеют и приближающиеся выборы, он работает на то, чтобы его решения нравились электорату, а вот для Украины это не очень хорошо.

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