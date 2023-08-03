В Московской области - сильный пожар.

Российские телеграм-каналы сообщают, что в Подмосковье взрыв произошел на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово.

Местные жители сообщают о взрыве в районе села Ачкасово в Подмосковье, после чего начался пожар.

в Подмосковье (рф) вспыхнул сильный пожар

"Огромный столб дыма в Воскресенске. По словам очевидцев, ЧП на химическом предприятии. На месте был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

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в Подмосковье (рф) вспыхнул сильный пожар

Причины произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в республике Алтай (рф) упал вертолет.

Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай (россия).

Местные телеграм-каналы информируют, что вертолет потерпел крушение в селе Тюнгур.

В Алтае (рф) упал вертолет Ми-8

"По данным очевидцев, он зацепился за линию электропередач, упал и загорелся", - говорится в сообщении.

В Алтае (рф) упал вертолет Ми-8

"Причиной аварии вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали электрические провода", — экстренные службы рф.

Кроме того недавно вагоны с серой загорелись на станции Сасово в Рязанской области.

Пропагандистские паблики сообщали, что из-за ЧП на железнодорожном вокзале эвакуировали всех пассажиров и сотрудников железнодорожных предприятий, а также жителей ближайших домов.

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Минувшей ночью враг снова пытался атаковать Киев.

Также сообщалось, что жилые многоэтажки в Киеве накрыло огнем.

Кроме того, сообщалось, что улицы Херсона оказались под смертельным огнем.