В Московской области - сильный пожар.
Российские телеграм-каналы сообщают, что в Подмосковье взрыв произошел на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово.
Местные жители сообщают о взрыве в районе села Ачкасово в Подмосковье, после чего начался пожар.
"Огромный столб дыма в Воскресенске. По словам очевидцев, ЧП на химическом предприятии. На месте был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
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Причины произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что в республике Алтай (рф) упал вертолет.
Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай (россия).
Местные телеграм-каналы информируют, что вертолет потерпел крушение в селе Тюнгур.
"По данным очевидцев, он зацепился за линию электропередач, упал и загорелся", - говорится в сообщении.
"Причиной аварии вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали электрические провода", — экстренные службы рф.
Кроме того недавно вагоны с серой загорелись на станции Сасово в Рязанской области.
Пропагандистские паблики сообщали, что из-за ЧП на железнодорожном вокзале эвакуировали всех пассажиров и сотрудников железнодорожных предприятий, а также жителей ближайших домов.
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Минувшей ночью враг снова пытался атаковать Киев.
Также сообщалось, что жилые многоэтажки в Киеве накрыло огнем.
Кроме того, сообщалось, что улицы Херсона оказались под смертельным огнем.