Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала детально, как правильно приготовить идеальный клубничный десерт, который понравится как детям, так и взрослым. По словам кулинара Литвиновой, этот вариант десерта получается действительно легким и вкусным.

Ингредиенты:

12-15 палочек савоярди

Соус:

400 г клубники

5-6 листиков мяты

Крем:

500 г сыра Маскарпоне

6 желтков

300 г сливок (33% жирности)

200 г сахарной пудры

10 г ванильного сахара

по желанию, порезанная мята для украшения

Приготовление:

Взбить сливки до образования плотной массы. Затем накрыть пленкой и оставить в холодильнике, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске соединить желтки и сахарную пудру, хорошо перемешать. Поставить миску на кипящую баню и продолжать перемешивать.

"Мастер Шеф" Литвинова далее рекомендкет, клубнику взбить до состояния пюре.

В форму налить часть клубничного пюре и обмакнуть савоярди с обеих сторон. Выложить савоярди по дну формы. Если делаете порционные порции, просто ломайте савоярди на кусочки и выкладывайте по форме.

Залить оставшимся клубничным пюре.

Оставить печенье пропитаться, напоминает "Мастер Шеф" Литвинова.

Размять сыр Маскарпоне ложкой и добавить в него желтковую массу, хорошо перемешать, чтобы избежать комков. После этого добавить сахарную пудру и ванильный сахар, снова взбить. Затем добавить взбитые сливки и тщательно перемешать, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

По желанию добавить порезанную мятую крему. Вторым слоем вылить крем в форму.

Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.

"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, перед подачей украсить сверху порезанной клубникой и мятой.

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