Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала детально, как правильно приготовить идеальный клубничный десерт, который понравится как детям, так и взрослым. По словам кулинара Литвиновой, этот вариант десерта получается действительно легким и вкусным.
Ингредиенты:
- 12-15 палочек савоярди
Соус:
- 400 г клубники
- 5-6 листиков мяты
Крем:
- 500 г сыра Маскарпоне
- 6 желтков
- 300 г сливок (33% жирности)
- 200 г сахарной пудры
- 10 г ванильного сахара
- по желанию, порезанная мята для украшения
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Приготовление:
Взбить сливки до образования плотной массы. Затем накрыть пленкой и оставить в холодильнике, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В отдельной миске соединить желтки и сахарную пудру, хорошо перемешать. Поставить миску на кипящую баню и продолжать перемешивать.
"Мастер Шеф" Литвинова далее рекомендкет, клубнику взбить до состояния пюре.
В форму налить часть клубничного пюре и обмакнуть савоярди с обеих сторон. Выложить савоярди по дну формы. Если делаете порционные порции, просто ломайте савоярди на кусочки и выкладывайте по форме.
Залить оставшимся клубничным пюре.
Оставить печенье пропитаться, напоминает "Мастер Шеф" Литвинова.
Размять сыр Маскарпоне ложкой и добавить в него желтковую массу, хорошо перемешать, чтобы избежать комков. После этого добавить сахарную пудру и ванильный сахар, снова взбить. Затем добавить взбитые сливки и тщательно перемешать, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
По желанию добавить порезанную мятую крему. Вторым слоем вылить крем в форму.
Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.
"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, перед подачей украсить сверху порезанной клубникой и мятой.
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