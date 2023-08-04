Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить полезный десерт из фруктов, который может быть сделан из различных видов. Особенно важно употреблять витаминные продукты зимой и поздней осенью, когда организму нужны витамины, считает Литвинова.

Вот несколько вариантов рецептов для пастилы:

Яблочно-сливовая пастила:

600 г яблочного пюре (80%)

150 г сливового пюре (20%)

Яблочно-грушевая пастила:

450 г яблочного пюре (60%)

300 г грушевого пюре (40%)

Яблочно-малиновая пастила:

500 г яблочного пюре (70%)

200 г малинового пюре (30%)

Для приготовления пастилы следует промыть фрукты и приготовить из них пюре, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Не обязательно чистить шкурку, так как она станет незаметной после блендирования и сушки. Проверьте пюре на вкус, и если оно немного кислое, добавьте немного меда для придания сладости и устранения кислинки. Смешайте пюре в правильных пропорциях, чтобы достичь нужной консистенции пастилы.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, по желанию можно добавить мяту, кардамон или другие специи для усиления вкуса, а также кусочки фруктов для дополнительной текстуры.

Накройте пергамент бумагой и смажьте его оливковым маслом. Затем выложите готовое пюре на пергамент. Желательно сушить пастилу в дегидраторе, но это также можно сделать в духовке до тех пор, пока пастила не станет плотной, но при этом сохранит упругость, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Также "Мастер Шеф" Литвинова напоминает, обязательно проверьте, чтобы на пастиле не было мокрых участков, так как это может привести к образованию плесени.

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