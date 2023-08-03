Особенно напряженная обстановка сложилась на Бердянском направлении, где вражеские силы перешли оттуда к контратаке.

Бывший офицер Генштаба Вооруженных Сил Украины, полковник запаса и опытный военный эксперт Олег Жданов поделился информацией о серьезных проблемах, с которыми столкнулись российские вооруженные силы на юге Украины.

Он отметил, что на Запорожском направлении 58-я армия рф ощущает истощение, а также сильное давление испытывает 5-я армия. При этом у противника возникли трудности с ротацией войск, так как нет свободных резервов для их замены.

«58 армия у них, скорее всего, уже испытывает усталость. Дело в том, что ожесточенные бои продолжаются в двух секторах к югу от Орехово, а украинские войска атакуют 58 армию и она скорее всего испытывает усталость и истощение передовых подразделений, которые ведут напряженные бои уже более восьми недель без ротации» - заключил эксперт.

Ранее эксперт рассказал, можно ли уничтожить российские заводы по производству ракет. Эксперт отметил, что сейчас есть противобункерные ракеты. При этом как бы производство не прятали под землю, всегда будут какие-то коммуникации, которые выходят на поверхность.

"Вот тут ахиллесова пята любого скрытого военного завода", - добавил специалист.

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