Украинское контрнаступление вышло на решающий этап. Однако, надо понимать, что первый этап занял полтора месяцы, и на следующий потребуется не меньше времени.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По словам эксперта, этот решающий этап будет продолжаться не один день, и даже не одну неделю, то есть, там идут именно очень ожесточенные бои.

"Русские пытаются отбывать потерянные позиции, где-то им даже это удается. Но вот около Старомайорского не удалось, в районе Клещеевки частично удалось, но после этого их снова же выбили. То есть надо понимать, что эта карта Deep State, которую мы так любим и смотрим, она иногда меняется пару раз в сутки, одни те же позиции переходят из рук в руки. И как вы понимаете, каждый раз они переходят ну очень непросто, а с большими усилиями", - говорит Евгений Дикий.

По его словам, фактически на юге мы в очень решительном наступлении, но это не означает что сопротивление россиян уже сломано. Как подчеркивает эксперт, там скорее наоборот – россияне бросили на свое сопротивление максимум сил. И вот как долго они на этом максимуме продержатся, увидим.

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