Украинское контрнаступление началась с июня месяца, и вот прошло уже 60 дней, как ВСУ отвоевывают каждый метр украинской земли. Главное достижение украинской армии за этот период – практически полное обрушение самой тяжелой первой линии обороны противника.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По словам эксперта, не нужно обращать внимание на российскую пропаганду и "полезных идиотов" на Западе, которые говорят, что украинское контрнаступление продвигается медленно. Самое главное то, что Вооруженные силы Украины за эти два месяца контрнаступления прорвали полностью первую линию обороны россиян, причем самую сложную.

"Качают против нас, говорят, мол 60 дней, а сколько всего пройдено. И, честно говоря, тут и наши спикеры немного бестолковой выступают, когда говорят, что 241 квадратный километр освобождено. Здесь дело не в квадратных километрах, их действительно немного. А вот то, что из трех линий обороны за эти два месяца одну, причем самую тяжелую, полностью уже разобрали, вот ее все уже, нет. И теперь работаем на второй – вот это реально достижение за этих 60 дней. И вот это достижение очень дорогого стоит, на этом надо акцентировать именно", - говорит Евгений Дикий.

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