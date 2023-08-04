Вполне возможно, что скоро на линии фронта состоится прорыв. Главнокомандующий украинкой армии Валерий Залужный точно знает, что делает, а его стратегии будут изучать в военных учебниках.

Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" выразил израильский офицер, военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, он совершенно не согласен с немецкими военными, которые подвергли критике действия Залужного.

"Залужный очень талантливый военачальник, он очень тонко чувствует специфику современной войны. И я совершенно не согласен с немецкими военными, которые подвергли критике его действия, что он там неправильно применял подразделение подготовил дробилок на мелкие тактические группы. Он делал единственно возможные действия, чтобы сохранить наступательный натиск и не понести большие потери. Это было единственно возможное развитие событий. Я думаю, что это тактические приемы со временем будут изучать в ведущих военных академиях", - говорит Григорий Тамар.

Эксперт допускает, что возможно пока сам Залужный точно не знает, где будет направление главного удара, потому что на многих отрезках фронта идет натиск, давление на российские оборонительные позиции.

"Ищется слабое звено, и вот там, где хрустнет, вот туда будут брошены резервы. А дальше, главное прорвать линию обороны основную и выйти уже механизированными подразделениями на оперативный простор и навязать оставшимся российским резервам маневренный бой. А в маневренном бою российская армия ведет себя очень невыгодно, это мы видели на протяжении всей кампании", - подытожил Тамар.

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