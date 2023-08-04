Пригожин подложил свинью Герасимову с Бахмутом. Он целый год двигался 30 километров от Попасной до Бахмута, уничтожил город, а потом просто оттуда убежал, оставив российскую армию в оперативном котле.
Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, Пригожин прекрасно понимал, что стратегического района, или наступления, или направления Бахмут не имеет, и никакой дальнейшей военной судьбы этот гарнизон, кроме уничтожения, тоже не имеет.
"Вот так Пригожин подставил Герасимова. Но Герасимов выкрутиться, потому что после того, как мы сейчас уже двигаемся от Бахмута в сторону Горловки, после того как начнем двигаться в сторону Попасной, у него возникнет вопрос, который он однозначно будет поднимать и в информационном поле. Для улучшения тактического, вернее оперативного положения в этом районе ему надо будет за Попасную отходить, он это все понимает и представит, как правильное действие по спасению российского гарнизона", - говорит военный эксперт.
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По его словам, чтобы оккупанты отступили, Вооруженным силам Украины надо будет выйти в сторону Попасной по этой гряде, и создать такие условия, чтобы это было явно.
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