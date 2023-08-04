Пригожин подложил свинью Герасимову с Бахмутом. Он целый год двигался 30 километров от Попасной до Бахмута, уничтожил город, а потом просто оттуда убежал, оставив российскую армию в оперативном котле.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Пригожин прекрасно понимал, что стратегического района, или наступления, или направления Бахмут не имеет, и никакой дальнейшей военной судьбы этот гарнизон, кроме уничтожения, тоже не имеет.

Бахмут

"Вот так Пригожин подставил Герасимова. Но Герасимов выкрутиться, потому что после того, как мы сейчас уже двигаемся от Бахмута в сторону Горловки, после того как начнем двигаться в сторону Попасной, у него возникнет вопрос, который он однозначно будет поднимать и в информационном поле. Для улучшения тактического, вернее оперативного положения в этом районе ему надо будет за Попасную отходить, он это все понимает и представит, как правильное действие по спасению российского гарнизона", - говорит военный эксперт.

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По его словам, чтобы оккупанты отступили, Вооруженным силам Украины надо будет выйти в сторону Попасной по этой гряде, и создать такие условия, чтобы это было явно.

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