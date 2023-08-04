В районе южнее Бахмута продолжаются жесткие ближние бои между наступающими подразделениями ВСУ и целым рядом формирований противника.

На этом направлении противник ввел целый ряд формирований, констатирует координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Так, вероятно севернее с.Клещиевка (между ней и Бахмутом) оккупанты собираются контратаковать силами 102-го мотострелкового полка из состава 150-й мотострелковой дивизии.

«Также, очевидно, что 105-й стрелковый полк мобилизационного резерва противник собирается ввести в бой на участке ЛБС в районе с.Хромово», - сообщает Машовец, анализируя ситуацию на поле боя.

По словам Машовца, между поселками Клещиевка и Андреевка противник также готовит очередную серию контратак.

«В общем, ситуация южнее г.Бахмут начинает приобретать черты своеобразного "равновесия". Командованию войск противника явно удалось, в течение последнего времени, нарастить плотность боевых порядков своих войск на этом направлении за счет использования целого ряда оперативных резервов (например, все три отдельные десантно-штурмовые бригады воздушно-десантных войск, 11-я, 31-я и 83 -а, развернуты именно в районе г.Бахмут) и несколько притормозить темпы наступления ВСУ...», - констатирует Машовец.

Однако, говорит аналитик, оккупантам не удается это сделать полностью.

Так, на участках севернее Курдюмовки и в районе Клещиевки ВСУ продолжают атаковать и проводить штурмовые действия.

Добавим, согласно данным Генштаба ВСУ, в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

Последние новости Украины:

ВСУ "загнали" оккупантов на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что Залужный готовит прорыв - где будет нанесен главный удар.

Кроме того, Politeka.net писала о главном достижении ВСУ на поле боя.