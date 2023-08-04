Во время операции был временно приостановлен доступ к интернету в городе, добавляет эксперт.

Российские вооруженные силы провели специальную операцию, которая создала иллюзию масштабного вывода войск с левого берега реки Днепр в глубь Херсона. Согласно заявлениям полковника запаса Вооруженных Сил Украины и бывшего офицера Генерального штаба, Олега Жданова, российские силы использовали пеленгаторы, чтобы выявить лояльных к государству местных жителей.

Так, в процессе спецоперации, которая проходила в Каховке, был создан видимый масштабный вывод войск РФ с левого берега реки Днепр в направлении Херсона.

Дополнительно сообщается, что во время операции был временно приостановлен доступ к интернету в городе, а также наблюдалось активное передвижение военной техники, создающей иллюзию отступления российских войск.

Однако, основной упор был сделан на использовании специализированных машин с радиопеленгаторами, которые сканировали город и отслеживали контакты местных жителей с украинскими властями. Целью такой операции было обнаружить и идентифицировать лиц, поддерживающих связь или сотрудничающих с украинскими органами власти.

«В Новой Каховке оккупанты провели некую специальную операцию, гоняли технику по ночам ради дезинформации, чтоб хоть как-то словить украинцев на сотрудничестве с нашими силами обороны» – заключил эксперт.

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