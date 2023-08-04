Российская армия усилила атаки в районе Купянска, они не могут себе позволить отойти из Бахмута, хотя ВСУ берут их в оперативное окружение. Тем временем на южном плацдарме все идет по плану ВСУ.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Петр Черник.
По его словам, сейчас фронт делится на две части. Первая часть – это Восточный плацдарм, и там сейчас ситуация обострилась.
"К сожалению, в районе Купянска противник находится в состоянии атакующей стороны, и это логично. Потому что мы практически двигаемся в оперативное окружение Бахмута. Бахмут – это уже политический вопрос персонально для Путина, они его ни при каких обстоятельствах не могут сдать. И потому осуществляют самую удобную для них атаку именно на Купянском направлении, потому что считают, что мы должны снимать силы и средства из Бахмута", - говорит Петр Черник.
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Также эксперт рассказал о втором более широком участке фронта – это Южный плацдарм. Главная задача ВСУ на этом участке фронта обвалить этот плацдарм и выйти на Северное поазовье.
"Когда и при которых обстоятельствах это сложится – мы должны набраться терпения. Но то, что там все идет по нашему сценарию, и то что россияне осознают результат, показателем является то, что они очень сильно укрепляют Перекопский перешеек. Если бы они были уверены, что могут удержать Южный плацдарм, они бы этого не делали", - подытожил эксперт.
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