Многие украинцы ждали, что контрнаступление будет быстрым, и ВСУ сразу рванут вперед, освобождая территорию от оккупантов. Однако, все оказалось намного сложнее и теперь окно возможностей контрнаступления закрывается.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, сейчас на фронте происходит боевая работа. Главнокомандующий и Генеральный штаб ищут определенную щелочку, в которую можно ввести еще один корпус.

"У нас есть еще один корпус, который сформирован из бойцов, которые подготовлены на Западе, но пока такой щелочки нет и окно возможностей схлопывается. Мы бы это увидели в сводках, если бы началась усиления, а пока такого нет и, к сожалению, окно возможности оно закрывается. Поэтому очень тяжело сейчас на фронте. Очень трудно говорить, имеем ли мы право терять столько жизней, столько техники, столько всего, чтобы продвигаться там на 500-600 метров", - говорит Михаил Жирохов.

Также эксперт добавил, что осенью в РФ ожидается новая волна мобилизации и пушечного мяса на фронте станет еще больше. А в это время западные партнеры ждут от Украины результатов, после того, как отправили нам столько оружия.

"Это комплексная проблема. И она связана не столько с этим усилением россиян, она связана прежде всего с поддержкой Запада, который уже отдал большинство оружия, которое было у них на складах. И они ждут, что будет результат от этого, результат для общества, потому что, к сожалению, приближаются выборы. Выборы в Соединенных Штатах, выборы в нескольких европейских странах. Они ждут, что будет результат, который они смогут конвертировать в поддержку своего электората на предстоящих выборах. Это очень-очень важно", - добавил Михаил Жирохов.

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