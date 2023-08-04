На двух направлениях все сложно, почти каждый день идут штурмовые действия, там работает со стороны оккупанта все, что может.

В целом, за последние 2-2,5 недели мы видим, что есть определенная стабилизация на фронте, наши вооруженные силы держат свои позиции, а враг продолжает по двум направлениям проводить штурмовые действия, но успехов нет.

Об этом детальнее рассказал временно исполняющий обязанности начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Конашевич.

«Несет значительные потери и линия фронта, она не продвигается ни на один метр ни в одну сторону, поэтому можем говорить, что ситуация уже более или менее стабилизировалась на нескольких направлениях и есть определенный контроль за развитием событий.

Однако на Купянске и Сватово все сложно, почти каждый день идут штурмовые действия, там работает со стороны оккупанта все, что может. Работают от минометов до авиабом пролетающих. На Луганском направлении там есть наш ближайший населенный пункт Берестовой Петропавловской общины, вот там есть тактические успехи оккупанта. Однако есть и некоторые успехи у нас, сложилась динамичная ситуация.

Соответственно, мы ожидаем, что с той стороны они будут готовить такой массивный удар, хотя 2,5 недели уже там идут активные контактные бои, при этом широкого успеха ни одного не имеют, несут высокие потери» - высказался эксперт.

Также эксперт Роман Свитан рассказал, что оккупанты будут разворачивать фронт с запада на восток, который сейчас идет от Васильевки от Угледара.

По востоку его разворачивать Донецк-Волноваха-Мариуполь, это если будут базироваться и удерживать Донбасс и принимать решение об отходе в сторону Крыма, а это значит и вопросы связанные с Херсонским направлением.

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