Международный криминальный суд может выдать еще один ордер на арест Путина и кремлевских элит по еще одному обвинению.

Один ордер на арест Путина Международный криминальный суд уже выдал, сделав российского диктатора практически невыездным из России. Теперь его светит еще один ордер – за спонсирование незаконной ЧВК "Вагнер" и их военные преступления.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог Владимир Фесенко

По словам политолога, это уже не воспринимается, как сенсация, как было с первым ордером. Тогда ордер на арест МКС выдал не только на Путина, но и на детского омбудсмена РФ Львову-Белову, за то они фактически способствовали организации похищения украинских детей в Россию.

"Сенсация была, потому что этого не ожидали. Сейчас мы к этому уже относимся больше спокойно. В принципе, я думаю, что новые уголовные дела по линии Международного уголовного суда в отношении российских официальных лиц будут появляться и дальше. Я думаю, что это неизбежный процесс. Другое дело, что вот открытые вопросы, где, как, и на какой правовой основе будет работать специальный трибунал, как он будет работать и удастся ли ему привлечь физически к ответственности не только Путина, но других физических лиц из России", - говорит Владимир Фесенко.

Вот эти вопросы о привлечении к ответственности Путина и его окружения, остаются открытыми. Но в целом ситуация с выдачей ордеров вполне закономерна.

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