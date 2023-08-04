Серия последовательных и все более сильных ударов создает условия для возможного контрнаступления, считает эксперт.

Июль месяц в Крыму прошел с необычайной "жарой", характеризуясь продолжающимися ударами, наносимыми на полуостров, которые все чаще и сильнее сказываются на военных силах.

В ходе стрима на 24 Канале, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный эксперт Роман Свитан высказал предположение о возможной дате, когда ВСУ смогут вернуться на временно оккупированный полуостров.

Серия последовательных и все более сильных ударов на Крым создает условия для возможного контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Он предположил, что определенные факторы, такие как внутреннее и внешнее политическое обстановка, готовность и поддержка союзников, могут стать решающими в этом вопросе.

«Мы реально начали уничтожать логистические цепочки и склады боеприпасов противника. Уничтожение идет плотное, это сразу сказывается на линии фронта и возможностях противника наступать и обороняться. Это один из способов вести эту войну, идет формирование поля боя. По Херсонскому, Запорожскому, по Крымскому направлениях в том числе, как и на Донецком и Луганском.

По Крыму формирующие операции для ВСУ идут 1,5-2 месяца. Это связанно с восстановлением разрушенных структур, за этот период россияне начнут восстанавливать то, что мы разрушили подготовительными ударами. За последний период было уже около шестидесяти ударов по важным для оккупантов объектам в Крыму. В сентябре ситуация прояснится» - делится эксперт.

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