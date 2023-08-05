Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, какой может быть негативный сценарий войны для Украины. Об этом специалист сообщил на "Фабрике новостей".

"Негативные сценарии существуют и мы с вами говорили, что мы наступаем в очень сложных условиях и тут могут сыграть роль такие факторы, про которые мы можем просто физически не знать", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что в формате режима АТО Россия может очень долго, месяцами и даже годами. И оккупанты рассчитывают на такой формат, чтобы у украинцев накопилась усталость от этой войны, как и у наших союзников. Но мы не дадим этого сделать оккупантам и будем продолжать давить, поэтому Россия не бессмертный демон.

"Поэтому выбора у нас нет, мы должны держаться и продолжать давить на противника и делать все, чтобы уничтожить его боевой потенциал и освободить наши территории", - добавил эксперт.

Специалист также отметил, что тут можно сравнить войну с Первой мировой, когда Германия была с самой сильной и продвинутой армией и никогда не воевала на своей территории. Но даже когда она наступала еще летом 18-го года, а уже осенью ей пришлось подписать капитуляцию и признать поражение.

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