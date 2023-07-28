Военный эксперт Сергей Грабский рассказал о разработке Украиной собственного ПВО. Об этом эксперт сообщил в эфире "Сейчас".

"Все упирается в финансовое обеспечение этого процесса. Насколько мы сможем нарастить свое производство, настолько мы сможем обеспечить свои потребности. Это во-первых, а во-вторых, нужно разбираться, на каком этапе есть эти разработки. Или есть только в чертежах", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что возможно разработки уже смоделированы или в экспериментальных моделях или на более поздних этапах. Эти вопросы очень серьезные, но нужно понимать, что от заявки на разработку до ее выполнения может пройти от 5 до 7 лет.

При этом специалист считает, что на текущий момент союзники в не очень быстром темпе удовлетворяют потребности Украины. Но Украина получает те объемы оружия, которое союзники могут ей предоставить на сегодняшний день.

Нужно понимать, что такого размера войны никто не ожидал на территории Европы и не готовился к противостоянию с Россией. Поэтому наращивание боевого потенциала и изготовление боеприпасов - вопрос очень острый, который сегодня звучит очень остро.

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