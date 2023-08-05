Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, как обстоят дела на Луганщине, где россияне собрали огромное количество войск. Специалист поделился своей оценкой на "Фабрике новостей".

Как отметил эксперт россияне на Луганщине наступают, применяя все виды вооружения. При этом им даже удалось занять три населенных пункта на данном направлении, когда все переживали, что наша оборона прорвана. Они туда зашли, получили от украинской артиллерии и решили больше там не присутствовать.

Специалист при этом добавил, что бои так активизируются. И в какой-то момент Россия там сконцентрирует большое количество войск и устроит в маленьком городе настоящий ад. Среди потенциальных целей - Купянск и Лиман.

"Туда они скорее всего скоцентрируют группировку в 40-50 тысяч с бронетехникой и начнется страшный мясной штурм с уничтожением города по фундамент. Они же за такой логикой и воюют, как в последнее их наступление на Бахмут, Авдеевку и Угледар. Все проходило за таким сценарием", - сообщил специалист.

Причем если в Бахмуте их штурм был зимой, то в этот раз оккупанты могут пойти раньше. Все из-за того, что им нужно успеть сделать там прорыв фронта, чтобы Украина бросила туда имеющиеся резервы для обороны.

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