Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию на фронте. Об этом специалист рассказал на канале "Сейчас".

"Будут разворачивать фронт с запада на восток, который сейчас идет от Васильевки от Угледара. По востоку его разворачивать Донецк-Волноваха-Мариуполь, это если будут базироваться и удерживать Донбасс и принимать решение об отходе в сторону Крыма, а это значит и вопросы связанные с Херсонского направления начиная от ЗАЭС и полностью выхода до Армянска. Это для россиян один из худших вариантов", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, но такой вариант любой штаб будет рассматривать как вариант отхода при штабных учениях и выполнении определенных действий. Но у них на текущий момент есть резервные силы и возможность принять решения на ввод армий.

Одна из таких армий находится в районе Токмака и готова идти в сторону Запорожья и Херсона, если украинская армия решит форсировать Днепр.

Также у россиян находится танковая группировка в районе Мариуполя, которая может быть использована для латания дыр в Запорожском фронте. Ведь там у оккупантов много очень проблем, о чем говорит наличие там генерала.

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