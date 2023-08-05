Атака наводных дронов на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске может изменить ситуацию с ракетными обстрелами украинских городов. Россияне начнут еще больше прятать свои судна, чтобы ВСУ их не уничтожили.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, эта атака наводных дронов может свидетельствовать о нескольких важных аспектах. Так, эти дроны, очевидно украинские, показали высокую результативность применения, обойдя российские системы обороны, также они продемонстрировали небывалую прежде дальность поражения, кроме того, этак атака могла быть разведкой боем.

"Можно говорить об очень хорошей эффективности и результативности. Это то, что действительно можно подытожить, и то что мы видим сейчас наглядно. Второй момент мы видим, что идет работа, очевидно, по усовершенствованию надводных дронов. Мы видим, что дальность применения достигает Новороссийска, а это уже фактически даже не оккупированный Крым, потому что раньше была демонстрация, что цели могут достигаться вплоть до Керченского моста, и к разным объектам Крыма А сейчас мы видим что это Новороссийск. Это переход как мне кажется еще на другой уровень", - говорит Александр Мусиенко.

По словам эксперта, такая результативность наводных дронов может в итоге привести к уменьшению количества атак "Калибрами" по Украине, так как эти ракеты запускаются именно с кораблей.

"Если Россия раньше фактически скрывала свои корабли в бухте в Севастополе и применяла, если действовала, то малыми группами кораблей, в основном выходящими для запуска "Калибров" по территории Украины. То сейчас, очевидно и в Новороссийске им будет достаточно-таки не просто, и они будут под вызовами и угрозами. Еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, что, как мне кажется, все то, что сейчас происходит – это может быть еще такими пробными атаками, которые могут быть проверкой систем защиты и безопасности, которые враг применяют, чтобы противодействовать нашим надводным дронам", - добавил военный эксперт.

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